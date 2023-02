Das Bundesheer modernisiert 170 Panzer um 560 Millionen Euro

Der Leopard 2A4 ist in seiner derzeitigen Form am Ende seiner Lebensdauer angekommen, die verbaute Elektronik ist mindestens 40 Jahre alt. „Der Fahrerstand stammt etwa aus dem Jahr 1980“, sagt Oberst Jörg Loidolt, Kommandant des Panzerbataillons 14 in Wels.

Derzeit wĂŒrden sich dort Manometer und Kippschalter befinden, kĂŒnftig soll eine neue Elektronik, Bedien-Paneele, ein modernes Navigationssystem eingebaut werden. "Das Innenleben wird jenem eines Leopard 2A7 entsprechen", heißt es vom BMLV. Also der derzeit modernsten Variante. Verhandlungen ĂŒber die Kampfwertsteigerung von Kanone und Panzerung seien derzeit im Gange.