Warum das Bundesheer nun auf einen Heißluftballon setzt

Eurofighter, Black Hawks und natürlich die Hercules - das Bundesheer verfügt über einige Luftfahrzeuge, neue sollen zudem noch angeschafft werden.

Zuwachs hat die fliegende Truppe aber schon am Mittwoch bekommen. Am Fliegerhorst "Leopold Figl - Flugplatz General Pabisch" in Langenlebarn taufte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) den neuen Heißluftballon in Tarnmuster der Armee auf den Namen „Polaris“. Er wird für das Bundesheer werben.