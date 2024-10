Vom korsischen Terroristen zum Souvenirhändler

Ciccada bringt Kaffee. Der kräftige, gesellige Korse beginnt zu erzählen: von Ungleichbehandlung und dem Gefühl der Schlechterstellung im eigenen Land, das viele seiner Generation erlebten. Weil in der Schule die korsische Sprache verboten wurde. Weil die Festland-Franzosen zu billigen Konditionen Land erwerben konnten. Oder weil nach dem Algerien-Krieg die Franzosen aus Nordafrika (die "pieds noirs") am Festland nicht willkommen geheißen und stattdessen auf Korsika angesiedelt wurden und Landwirtschaft erhielten, "während wir nichts hatten", sagt Ciccada. Auch gegen sie richtete sich die Gewalt des FLNC.

Korsikas Geschichte ist eine von Besetzung und Widerstand – gegen die Franken, die Mauren, die Genuesen und schließlich die Franzosen. Bis in die 2010er-Jahre tobte der gewalttätige Fronte di Liberazione Naziunale Corsu , kurz FLNC: Bombenanschläge auf Ferienhäuser von Festland-Franzosen, Geiselnahmen, die Tötung von "moderaten" Autonomisten gingen auf sein Konto. Die Gewalt gipfelte in der Ermordung des französischen Repräsentanten auf Korsika durch den Separatisten Yvan Colonna 1998. Der Souvenirladenbesitzer Ciccada ist mit Colonna zur Schule gegangen.

Guy Ciccada, einst dem FLNC nahe stehend, verkauft heute Souvenirs nahe dem Geburtshaus Napoleons in Ajaccio.

Die Autonomie sähe zusätzliche Freiheiten in der Gesetzgebung und Finanzpolitik vor sowie Einschränkungen beim Bodenverkauf an Nicht-Korsen. Nach dem Tod des korsischen Separatisten Yvan Colonna 2022 in Haft kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen auf Korsika. Macron hat danach einen Autonomieprozess angekündigt.

Auf der viertgrößten Insel im Mittelmeer leben rund 355.000 Menschen – weniger als in Wiens größten Bezirken Favoriten und Donaustadt . Die Insel ist eine Gebietskörperschaften mit Sonderstatus, verfügt bereit über Privilegien : eine reduzierte Mehrwertsteuer, Korsisch als Pflichtfach in der Grundschule, ein eigene Versammlung mit bestimmten Kompetenzen.

Heute gilt der FLNC als weitgehend inaktiv. Und doch hegen vor allem Junge Sympathien für ihn. In der Studentenstadt Corte findet man unzählige antifranzösische Graffitis, die den FLNC und den "Märtyrer" Colonna feiern.

Autonomie soll Identität bewahren

"Wir haben das Gefühl, nur die Autonomie kann unsere Kultur erhalten", so die 23-jährige Francesca mit den langen braunen Haaren. Sie hat in Lyon studiert, wusste aber immer, dass sie zurück nach Korsika wolle. Mit ihrer Familie spricht Francesca vorwiegend Korsisch, die Sprache ähnelt mehr dem Italienischen als dem Französischen. Der 21-jährige Lucas, schwarzer Pulli, aus einem Dorf in der Nähe von Bastia im Norden Korsikas, sagt: "Ich bin kein Autonomist, nicht für eine Unabhängigkeit. Aber ich glaube, dass sich Korsika besser entwickeln könnte, wenn es etwas mehr Entscheidungsfreiheit hätte."

Wenn einer über die politische Lage der Insel Bescheid weiß, ist das der Historiker Didier Rey – geboren am Festland, aufgewachsen auf Korsika. Also, wie nationalistisch sind die jungen Korsen? "Nationalismus ist auch unter den Jungen verbreitet – ganz gleich welche sozio-ökonomische Herkunft sie haben." Besonders laut sei der Nationalismus der extremen Rechten, "der auch rassistisch und anti-muslimisch ist. Das war nicht immer so", sagt der schmale Franzose.