Wie Frankreichs neuer Premier mit Steuern für Reiche Macron verärgert

aus Paris Simone Weiler

Keine Steuererhöhungen – das war die große Leitlinie des französischen Präsidenten Emmanuel Macron seit seiner Wahl 2017. Nachdem er zuvor als Wirtschaftsberater von Präsident François Hollande über dessen Idee eines Spitzensteuersatzes von 75 Prozent gespottet hatte – Frankreich wäre dann "wie Kuba, nur ohne Sonne" –, bestand eine seiner ersten Amtshandlungen in der teilweisen Abschaffung der Reichensteuer. Kontinuierlich senkte er die Abgaben vor allem für die arbeitende Bevölkerung und die Unternehmen und verbesserte so nachweislich das Wirtschaftsklima.

Siebeneinhalb Jahre und fünf Premierminister später wird umgeschwenkt. Das Land befindet sich in einer derart prekären finanziellen Lage, dass es ein Loch von 60 Milliarden Euro stopfen muss. Der neue Regierungschef Michel Barnier kündigte deshalb am Donnerstag nicht nur massive Einsparungen in Höhe von rund 40 Milliarden an, sondern auch Steuererhöhungen, die rund 20 Milliarden Euro einbringen sollen. Er bricht damit ein Tabu Macrons. Dieser soll schäumen, aber er hat versprochen, Barnier freie Hand zu lassen.