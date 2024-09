Neue Regierung in Frankreich: "Heute wurde die Demokratie erniedrigt"

Außen vor bleiben die linken und grünen Parteien der „Neuen Volksfront“, die am meisten Sitze gewannen. Noch vor der Bekanntgabe der neuen Zusammensetzung des Kabinetts waren Tausende Menschen in Frankreich dem Protestaufruf von LFI gefolgt.

Und Marine Le Pen?

Unruhe gibt es aber auch in Macrons eigener Partei Renaissance. Die Abgeordnete Sophie Errante kündigte ihren Austritt aus der Fraktion in der Nationalversammlung an. „Es ist uns nicht gelungen, eine andere Politik zu machen, dabei war das für mich genau der Grund, mich 2017 in der Partei zu engagieren“, begründete sie ihren Schritt.

Auch die Fraktionschefin des rechtsextremen Rassemblement National, Marine Le Pen, kritisierte, Barniers Mannschaft sei „weit entfernt vom Wunsch nach einem Wandel und Regierungswechsel“, den die Menschen im Land empfänden. Allerdings war Le Pen es, die grünes Licht für Barniers Ernennung gegeben hatte. Im Gegensatz zu anderen möglichen Kandidaten für das Amt des Premierministers versprach sie im Fall des „dialogbereiten“ ehemaligen EU-Kommissars und Brexit-Chefunterhändlers, diesen nicht sofort zu stürzen.

„Paradoxerweise hat der RN kein großes Interesse, diese zu Fall zu bringen“, sagt der Politikwissenschaftler Benjamin Morel. „Marine Le Pen ist strategisch in einer sehr günstigen Position.“