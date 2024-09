Barnier wird französischer Premier: Kann er für Stabilität sorgen?

aus Paris Simone Weiler

Wochen-, ja monatelang hat Präsident Emmanuel Macron gezaudert und gezögert, Namen in Umlauf bringen lassen; hat sie wieder zurückgezogen und am Mittwochmittag also doch endgültig entschieden, wer Frankreichs neuer Premierminister wird: Michel Barnier. Der 73 Jahre alte Konservative aus der Nähe von Grenoble hat eine lange politische Karriere hinter sich, fungierte als französischer und EU-Abgeordneter, Umwelt-, Außen- und Landwirtschaftsminister und EU-Kommissar unter anderem für den Binnenmarkt der Union. Von 2016 bis 2020 verhandelte er für die Seite der EU den Brexit mit London.

Vor drei Jahren bemühte er sich um einen neuen Karriereschritt und bewarb sich um eine Nominierung der Republikaner als Präsidentschaftskandidat, erreichte bei der parteiinternen Abstimmung aber nur den dritten Platz. Galt er bis dahin als konsensorientierter Mann der Mitte, so überraschte er damals mit harten Vorschlägen wie einem drei- bis fünfjährigen "Moratorium" über die Immigration, also einen Einwanderungs-Stopp.