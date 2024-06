Zu Besuch in einer rechten Hochburg Frankreichs: "Ich hasse den Präsidenten"

„Mich interessiert die TV-Debatte“, sagt Sylvain, Ende 50, mit schmaler Brille, einer Kappe auf dem Kopf und freundlichem Lächeln. „Ich will genau hören, was Bardella zur Pensionsreform vorschlägt.“

Die Sonne brennt so stark an diesem Junitag im nordfranzösischen Städtchen Villers-Cotterêts , dass sich die Gäste der Bar des PTT ins Innere verziehen. Für den Abend haben sie sich verabredet, um hier gemeinsam fernzusehen, aber nicht etwa die laufende Fußball-EM.

An den Fernsehdiskussionen vor den beiden Runden der Parlamentswahlen, am 30. Juni sowie am 7. Juli, nehmen der Chef des rechtsextremen Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, und Premierminister Gabriel Attal teil, während sich die Vertreter des linken Bündnisses abwechseln.

Es geht um die Fragen, die die Menschen besonders umtreiben: Kaufkraft, Einwanderung, das Schulsystem – und um die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron. Trotz monatelanger Proteste erhöhte er Anfang 2023 das Pensionsantrittsalter von 62 auf 64 Jahre. Das haben ihm viele nicht verziehen.