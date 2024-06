Frankreichs neues Linksbündnis überrumpelt Macron

Die konservativen Republikaner stehen vor der Spaltung, nachdem der bisherige Parteichef Éric Ciotti im Alleingang ein Bündnis mit den Rechtsextremen angekündigt hat, während seine bisherigen Parteifreunde versuchen, ihn loszuwerden und sich irgendwo zwischen dem RN und Macrons Mitte-Lager zu positionieren.

Die Präsidentenpartei ist mühsam in den Wahlkampf gestartet. Sie stellt nur in 489 von 577 Wahlbezirken eigene Kandidaten auf, um in den anderen die Chancen von "demokratischen" Bewerbern zu erhöhen - also all jene, die nicht dem Rechtsbündnis angehören. So sollen in Bezirken, in denen sich Macrons Partei ohnehin kaum Chancen ausrechnet, Wahlsiege des RN unbedingt verhindert werden.