Mehr Autonomie von Paris, mehr Rechte für Korsika

Korsika genießt bereits einige Privilegien gegenüber anderen Regionen in Frankreich: Die Korsen zahlen eine deutlich reduzierte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Getränke, Hotels oder Benzin. Die korsische Sprache ist Pflichtunterricht in der Volksschule. Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Korsen gegen eine Unabhängigkeit von Frankreich, aber für mehr Autonomie, etwa in Steuerfragen. Auch soll ein Wohnsitzstatus auf Korsika eingeführt werden, der Voraussetzung für den Kauf von Immobilien auf der Insel wäre.