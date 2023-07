Kohlenberger: Tunesien "erledigt Drecksarbeit für die EU"

Auch die EU würde vom Deal nicht nachhaltig profitieren. Die Fluchtrouten würden sich in andere Länder verlagern, hauptsächlich vom Landweg auf den Seeweg, betonte Kohlenberger. Von der türkischen Küste oder Lybien aus werden es Flüchtige auf weitaus gefährlicheren Routen weiter versuchen, dem europäischen Festland vorgelagerte Inseln wie Lampedusa zu erreichen, ist sich die Migrationsforscherin sicher. Ein mit 500 bis 700 Migranten besetzter Fischkutter war im Juni auf dem Weg von Libyen nach Europa in griechischen Gewässern gesunken, nur 104 Menschen überlebten das Unglück. "Schlepper schicken die Boote bewusst bei schlechtem Wetter los, um die Chance eines Pushbacks zu minimieren. Die Wege werden gefährlicher", betonte Kohlenberger.

Die einzige nachhaltige Lösung des Problems der irregulären Migration sieht die Expertin in mehr legaler Migration. Es brauche reguläre Fluchtrouten und legale Arbeitsmigrationswege, die besser an die Realität der flüchtenden Menschen angepasst sein sollten. "Im Hinblick auf den demografischen Wandel wäre es hier an der Zeit etwas zu tun. Eine Alternative zum illegalen Schlepperwesen muss her", forderte Kohlenberger. Gegen Behörden wie die EU-Grenzschutzagentur Frontex oder die griechische Küstenwache, die sich aktiv an Pushbacks beteiligen, müsse Brüssel mit Sanktionen vorgehen und signalisieren, dass es so nicht gehe.