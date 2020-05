Kentucky an Romney, Vermont an Obama

Obama

Umfragen haben übereinstimmend ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt - mit leichtem Vorteil für. In weiten Teilen derhat sich am Dienstag eine hohe Wahlbeteiligung abgezeichnet. Vor vielen Wahllokalen gab es lange Warteschlangen. Hohe Wahlbeteiligungen wurden aus den von Hurrikan "Sandy" heimgesuchten Gebieten inundNew Jersey, aber auch aus mehreren hart umkämpften Swing States gemeldet, wo Republikaner und Demokraten gleichermaßen auf einen Sieg hofften.

Romney hat nach eigener Aussage für die Wahlnacht nur eine Siegesrede vorbereitet. "Ich habe bisher nur eine Ansprache geschrieben", sagte er laut dem TV-Sender CNN am Nachmittag. Sie sei genau 1.118 Wörter lang. Er "fühle" schon seit langem, dass er die Wahl gewinnen werde.

Wegen der Folgen des Wirbelsturms "Sandy" ist die Stimmabgabe in New Jersey bis Freitagabend verlängert worden. Die Zahl der Anträge auf eine Sondergenehmigung für die Wahl per E-Mail sei so groß, dass sie nicht mehr am Dienstag beantwortet werden könnten, teilte die stellvertretende Gouverneurin des US-Staates, Kim Guadango, nach einem Bericht des Fernsehsenders NBC mit. Die Anträge auf eine elektronische Stimmabgabe mussten zwar bis Dienstag 17.00 Uhr (23.00 Uhr MEZ) abgegeben werden. Abgeschickt werden können die Mails mit der Wahlentscheidung nun aber bis Freitag 20.00 Uhr. Genehmigt wird dies nur für Bürger, die wegen des Wirbelsturms ihre Wohnung verlassen mussten. Jedoch hätten auch zahlreiche andere Wähler diesen Antrag gestellt, berichtete NBC.