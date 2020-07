USA: Warmreden für das Wahl-Finish

Er kann einen Saal zum Kochen bringen, Zuhörer zu Tränen rühren und Anwesende zu Begeisterungsstürmen hinreißen: Reden zu halten ist für Barack Obama eine Übung mit links, der US-Präsident gilt, anders als sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney, als ein begnadeter Rhetoriker.

Ganz anders allerdings sah die Sache bei Obamas Auftritten in TV-Debatten aus: Bei den Duellen des Wahlkampfes 2008 hatte Obama oft langatmig und wie ein Oberlehrer gewirkt, wo er hätte kurz, prägnant und spritzig antworten müssen. Seit Wochen trainiert Obama deshalb nun akribisch für seine insgesamt drei TV-Konfrontationen. Die erste geht am Mittwoch­abend in einer Universitätshalle in Denver, Colorado, zur Primetime (drei Uhr früh MESZ) über die Bühne. Nahezu jeder fünfte US-Bürger will das erste Duell Obama-Romney im Fernsehen live mitverfolgen.

Zusammen mit seinem Sparringpartner, Ex-Präsidentschaftskandidat John Kerry, übt sich Obama durch das fast ausschließlich innenpolitische Diskussionsprogramm. Kerrys Aufgabe dabei: Obama zu messerscharfen, kurzen Antworten zwingen.