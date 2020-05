"Keine Vorverurteilung": Österreich blockiert EU-Aufruf gegen Israel

Schallenberg plädierte dafür, mit der neuen israelischen Regierung "auf einen Dialog" zu setzen. "Deshalb habe ich auch angeregt, den neuen israelischen Außenminister möglichst bald zu einem Austausch im Rahmen des EU-Außenministerrates einzuladen", so Schallenberg, der die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Israel auf Twitter am Montagabend als "besser als je zuvor" bezeichnete. Ein bilaterales Gespräch mit seinem Amtskollegen Gabi Ashkenazi sei in Vorbereitung, hieß es aus dem Außenministerium.

Borrell hatte die am Wochenende vereidigte israelische Regierung am Montagabend dazu aufgerufen, Pläne zur Annexion der jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland fallen zu lassen. Derartige "einseitige Entscheidungen" verstießen gegen das Völkerrecht, erklärte der Spanier.

Asselborn zufolge erfolgte die Erklärung nicht im Namen aller 27 EU-Länder, weil die Regierungen in Wien und Budapest dies beim Außenministertreffen vergangenen Freitag abgelehnt hatten. Es sei "zutiefst" bedauerlich, dass es "bei einem für die Glaubwürdigkeit ihrer Außenpolitik so entscheidenden Thema" keine Einigkeit unter den EU-Mitgliedsstaaten gegeben habe, sagte der Luxemburger.