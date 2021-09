Kein Weg aus Afghanistan

Auch an einem Grenzübergang zu Pakistan unweit des Khyber-Passes warte eine große Zahl von Menschen darauf, dass die Tore geöffnet werden. Doch auch Pakistan will keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen. Die Dunkelziffer an Afghanen, die sich im Land befinden, wird auf sechs Millionen geschätzt.

„Ich höre in den Nachrichten und von Verwandten, dass Tausende an der afghanischen Grenze zu Pakistan warten“, sagte ein Afghane. Seine Versuche, mit seinen sechs Töchtern in eine der Evakuierungsmaschinen zu gelangen, blieben erfolglos. Streng bewacht wird die Grenze zu Tadschikistan, das als einziges Grenzland die Aufnahme von 100.000 Flüchtlingen zugesagt hatte. In den vergangenen Wochen flohen Hunderte afghanische Soldaten über die Grenze.