Kein Vorteil für Trump: So tickt Fox-Moderator Chris Wallace

Vollblut-Journalist

Der Moderator dürfte also definitiv kein großer Vorteil für Trump sein. Man kann davon ausgehen, dass er beide Kandidaten in die Mangel nimmt. Er hakt bei Fragen beharrlich nach und teilt in alle ideologischen Himmelsrichtungen aus. Ein Mann der Sorte Vollblut-Journalist, altmodisch, tendenziell aussterbend.

Wallace wurde 1947 in Chicago gebohren. Sein Vater Mike arbeitete ebenfalls als TV-Journalist, sein Stiefvater führte den Sender CBS News. Wallace studierte daraufhin in Havard und Yale - danach begann eine steile Karriere im Fernsehen.