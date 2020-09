750 Dollar Steuern im Jahr: Die Tricks des Donald Trump

Verluste, so der Grundtenor der Enthüllungen, waren für Trump bares Geld. Er setzte sie flächendeckend für teilweise fragwürdige Steuervermeidungs-Strategien ein. Trump bezeichnete die Veröffentlichung, der weitere folgen sollen, als „totale Falschnachricht“, bestritt aber kein einziges Detail. Sohn Donald Jr. erklärte, der Bericht lasse unter den Tisch fallen, dass sein Vater Steuern auf Immobilien und Eigentum wie auch Sozialabgaben für Tausende Mitarbeiter gezahlt habe. Trump entrichtete 2016 und 2017 laut der Erklärungen für das Bundesfinanzamt IRS Einkommensteuern in Höhe von jeweils 750 $. Während der normale Steuerzahler in den USA im Schnitt 12.000 $ an den Staat überwies.

Ähnlich kontrovers: 2018 meldete Trump steuerlich rund 48 Mio. $ Verlust, gab sein Einkommen in dem Jahr aber mit 435 Mio. $ an. Von zentraler Bedeutung war für Trump die von ihm geführte Reality-TV-Sendung „The Apprentice“. Insgesamt nahm er dadurch samt Gebühren für die Dritt-Nutzung seines Namens rund 430 Mio. $ ein. Mit dem Geld kaufte er laut New York Times diverse Golfplätze, die sich allerdings nicht rentierten und über 300 Millionen $ Verlust eingefahren hätten. Auch sein Luxus-Hotel im alten Postamt von Washington sei mit 55 Mio. $ Verlust eine Problem-Herberge.