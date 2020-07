Kalifornien ist jetzt der US-Corona-Hotspot

Kalifornien hat bei den Corona-Infektionszahlen New York überholt. Wie Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch mitteilte, steckte sich innerhalb von 24 Stunden eine Höchstzahl von 12.800 Menschen mit dem Virus an, damit stieg die Zahl der Infektionen auf insgesamt 413.576. Dies waren rund 4.700 Infektionsfälle mehr, als seit Beginn des Ausbruchs in New York gezählt wurden.

Allerdings verzeichnet der Ostküstenstaat weiterhin deutlich mehr Todesfälle. Bisher starben in New York mehr als 25.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion. Kaliforniens Behörden meldeten am Mittwoch insgesamt 7.870 Tote, 115 mehr als am Vortag.