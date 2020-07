Trump und die Maske: Einen Tag später wieder ohne

Lange hatte US-Präsident Donald Trump versucht, das Land in Normalbetrieb zu halten. Sich selbst wollte er dabei als starken "Leader" darstellen. Eine Maske im Gesicht? - No way! Das hätte da nicht dazu gepasst.

Umso überraschender war die Kehrtwende, die der US-Präsident diese Woche offenbar eingelegt hat. "Viele sagen, eine Maske zu tragen, wenn man nicht genug Abstand halten kann, ist patriotisch. Niemand ist patriotischer als ich", schrieb Trump am Montag auf Twitter.