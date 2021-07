Kaczyńskis Katzen-Buch wird versteigert

Am Freitag wurde ganz Polen seine Vorliebe für Katzen wieder in Erinnerung gerufen. Bei einer wichtigen Debatte über die verschobene Justizreform, zeigte sich Kaczynski desinteressiert und in die Lektüre eines Katzen-Buchs vertieft. Der Atlas über wilde und domestizierte Katzen wird jetzt auf der polnischen Auktionsplattform Allegro für einen guten Zweck versteigert. Der Erlös soll einem Krakauer Verein zukommen, der sich um Tiere kümmert. Die Auktion dauert noch bis zum Sonntag, bisher beträgt das Höchstgebot um gerechnet 1.500 Euro. Im Handel ist das Buch für etwa 2,50 Euro erhältlich.