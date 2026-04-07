JD Vance in Ungarn: Orbán hofft auf Wahlkampfhilfe

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Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn erwartet Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban den US-Vizepräsidenten JD Vance in Budapest. Der Gast aus Washington will heute Abend bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Orbán in einem Budapester Sportzentrum eine Rede halten, deren Thema nach Angaben des Weißen Hauses die "reichhaltige" bilaterale Partnerschaft sein soll. Vor dem gemeinsamen Auftritt wollen Vance und Orbán bilaterale Gespräche führen. Von Vances Besuch erhofft Orbán sich höhere Chancen für einen Wahlsieg. Umfragen signalisieren seit Monaten, dass der Rechtspopulist die Wahl am kommenden Sonntag verlieren könnte. Es wird erwartet, dass Vance seinem Gastgeber im Namen von US-Präsident Donald Trump Unterstützung bekundet. Denn Orbán pflegt seit langem gute Beziehungen zu Trump. Beobachter zweifeln allerdings daran, dass dieser Auftritt wahlentscheidend sein könnte.

Trump hofft, dass Orbán die Wahl gewinnt Zuletzt hatte Trump im März dieses Jahres seine Unterstützung für Orbán bekundet: "Er (Orbán) hat meine völlige und totale Zustimmung", sagte Trump in einer Video-Botschaft an eine Konferenz in Budapest, an der auch Orbán teilnahm. "Ich hoffe, dass er (die Wahl) gewinnt, und zwar haushoch", sagte Trump weiter. Orbán sei ein "starker Führer". Bereits vor Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten hatten sich seine Kontakte mit Orbán verstärkt. Zweimal besuchte der Ungar Trump 2024 in dessen privater Residenz in Mar-a-Lago in Florida: Im März rühmte Orbán seinen Gastgeber als "Präsident des Friedens", der ein baldiges Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine herbeiführen werde. Nur wenige Monate später, im Juli 2024, läutete Orbán mit einem weiteren Besuch bei Trump die damals beginnende turnusmäßige EU-Ratspräsidentschaft seines Landes ein - nur eine Woche nach einem Besuch beim russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Erneut rühmte Orbán dabei Trump als Friedensstifter.