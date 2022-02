Japan kritisiert vor Olympia Menschenrechtslage in China

Wenige Tage vor den Olympischen Winterspielen in China hat das Parlament in Japan in einem ungewöhnlichen Schritt eine Resolution zur "ernsten Menschenrechtslage" in Xinjiang und Hongkong verabschiedet. In der Resolution würden China zwar keine direkten Vorwürfe gemacht, man drücke aber die internationale Besorgnis über Verletzungen der Religionsfreiheit und Inhaftierungen aus. China wies die Erklärung scharf zurück.

China steht vor allem wegen seines Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang international in der Kritik. Neben der Region in Nordwestchina werden in der Resolution zur "ernsten Menschenrechtslage" auch Tibet, die Innere Mongolei und Hongkong genannt.