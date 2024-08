Gnadenloser Geheimdienst? Wie der Mossad vorgeht

Sein Dienst sei "verpflichtet", so David Barnea im Jänner, die führenden Köpfe der Hamas zu jagen, die hinter den Anschlägen vom 7. Oktober stecken. "Es wird Zeit brauchen, so wie es nach dem Massaker in München Zeit brauchte. Aber unsere Hände werden sie fangen, wo immer sie sind."

Der Mossad-Chef hat Wort gehalten: Vergangene Woche wurde innerhalb von zwei Tagen die Tötung des politischen Führers der Hamas, Ismail Haniyeh, und des berüchtigten Hamas-Kommandeurs Mohammed Deif verkündet (Deif soll bereits Mitte Juli bei einem Luftangriff getötet worden sein); dazu kommt die gezielte Ermordung des Hisbollah-Kommandanten Fuad Shukr.

Auch wenn Israel den Angriff auf Haniyeh in Teheran, eine katastrophale Schmach für den Iran, nach wie vor nicht für sich reklamiert hat, sind sich Experten einig: Die Informationen und das Netzwerk dafür hat nur der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad – einer der legendärsten Geheimdienste der Welt.