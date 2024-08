Ex-Mossad-Agent: "Jede Mission endet mit Pinzettenarbeit vor Ort"

Seit er in den 1970/80er- Jahren dabei war, hat sich einiges verändert, Stichwort Technologie . Ständig entwickelt sie sich in rasch steigendem Tempo weiter.

"Geheimagent sein kann jeder. Aber nicht jeder kann sich nicht erwischen lassen!" Das ist Gad Schimrons einzige und wichtigste Lehre aus "zehn Jahren operativem Dienst" in Israels legendärem Auslandsgeheimdienst Mossad . Der drahtige 74-Jährige arbeitet seitdem als Journalist. In mehr als zehn Büchern hat er über Agentenarbeit geschrieben.

Was heute unendlich einfacher ist: Das Gästehaus der iranischen Staatsführung in Teheran, in dem der politische Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, in der Nacht auf Mittwoch getötet wurde, sei heutzutage von jedem PC aus als Luftaufnahme sichtbar, meint Schimron. "Baupläne, Stromanschlüsse, Verkehrslage – alles online. So etwas auszuforschen hat früher Wochen oder Monate gedauert." Segen und Fluch Segen der Technologie – aber auch ihr Fluch, denn auch die Gegenseite hat Zugang zu ihr. "Und damit ist auch eine Tarnungsgeschichte zu konstruieren heute um ein Vielfaches aufwendiger. Jeder Hinz und Kunz kann in Sekunden ein schlecht konstruiertes Narrativ am Handy auffliegen lassen. Jeder Mensch ist online durchsichtig." Unsichtbar hingegen, aber allgegenwärtig gerade in Diktaturen, seien Kameras und Abhörsysteme. So rasend sich die Technologie auch verändern mag, am Ende steht da immer ein Agent. Allein. "The boots on the ground", sagt Schimron. Hamas-Chef Haniyeh war nicht der erste Terrorist, der durch einen Sprengsatz aus dem Bett flog. In den 1970er-Jahren passierte das einer Reihe palästinensischer Terroristen, die das Attentat gegen die israelische Olympiamannschaft 1972 in München verübt hatten.

© imago images/Mary Evans/Mary Evans/Imago Images Anschlag des Mossad in Zypern – eine Szene aus Steven Spielbergs Film "Munich".

Warten auf die Reaktion des Iran Ob Haniyeh tatsächlich, wie gemeldet, durch einen vor zwei Monaten versteckten Sprengsatz getötet wurde? "Möglich ist alles. Auch dass so eine gezielte Tötung durch gezielte Meldungen nebenher zur psychologischen Kriegsführung genutzt wird. In Teheran werden jetzt sicher viele vor dem Schlafengehen unters Bett schauen. So was gehört dazu." Aber auch in Israel gehen die Menschen jetzt schlafen, ohne genau zu wissen, was in der Nacht alles passieren kann. Irans Gegenschlag wird erwartet. Wie kann er aussehen? "Das wissen wahrscheinlich nicht einmal die Mullahs genau. Sicher ist nur: Eine Reaktion wird kommen."

Schießt der Iran noch einmal wie im April auf Israel mit mehreren Hundert Drohnen und Raketen? Kommen dann aber wie damals wieder nur vereinzelte Raketen ans Ziel, wäre das alles andere als rühmenswert. "Der Iran und seine Verbündeten haben zwar Angriffsraketen, aber nicht die Luftschutzsysteme wie Israel sie hat", weiß Schimron. "Wo gehobelt wird, fallen Späne" Gelungene Angriffe des Mossad gegen Terroristenführer im ganzen Nahen Osten finden in den letzten Monaten immer wieder ihren Weg in die Medien. Hat der Mossad nur Erfolge? Schimron lacht laut auf. "Einige Misserfolge schafften es ja auch in die Schlagzeilen. Wie 1997 das Attentat gegen Hamas-Führer Khaled Meshaal in Amman (Dieser wurde Opfer eines Giftanschlags auf offener Straße – und überlebte, Anm.).“ Was beinahe die guten Beziehungen Israels mit dem jordanischen König Hussein zerstört hätte. In der norwegischen Kleinstadt Lillehammer wiederum tötete der Mossad wegen einer simplen Verwechslung den falschen Mann. Schimron: "Wo gehobelt wird, fallen immer Späne. Aber wer blickt schon auf Späne?"

© Wikimedia commons/Gad Shimron/Debbie Abarbanell/CC BY-SA 3.0 "Eine gezielte Tötung nützt durch gezielte Meldungen nebenher zur psychologischen Kriegsführung", sagt Gad Schimron, ein ehemaliger Mossad-Agent.