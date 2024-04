Warten auf den Gegenschlag gegen Iran: Welche Optionen Israel hat

Aktuell will die Welt beschwichtigen und Geduld anmahnen. Wie die Woche zuvor in Teheran geben sich die Außenminister jetzt in Jerusalem die Klinke in die Hand. Einige ausländische Staatschefs sprechen mit Israels Premier Benjamin Netanjahu am Telefon. Nicht selten lässt sich der Premier entschuldigen: Keine Zeit. "Die iranische Regierung hat uns letzte Woche in Spannung versetzt", so Netanjahu, "jetzt sollen die mal angespannt sein." Was bereits zum Gegenschlag gehört: psychologischer Druck.