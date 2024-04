Eskalation im Nahen Osten: Die Welt muss jetzt handeln!

Israels Premier könnte sich also die Solidarität der westlichen Welt sichern und Richtung Teheran drohen, was verständlich wäre. Unendlich viel besser aber wäre es, wenn Netanjahu an das größere Ganze denken würde – nämlich die Vermeidung eines Nahost-Kriegs – und Vergeltung für den iranischen Vergeltungsschlag bleiben ließe.

Was in der Nacht auf Samstag passierte, ist dennoch ein unerhörter Tabubruch. Der erste direkte Angriff des Iran auf den jüdischen Staat. Und mag Teheran nun auch versichern, mit dem Drohnen- und Raketenangriff sei man nun quasi quitt, so vergisst man in Israel nie: Im Mullah-Staat ist die Vernichtung Israels Staatsdoktrin, sie ist in der Verfassung des Iran festgeschrieben. „Erledigt“ ist in der Todfeindschaft zwischen dem Iran und Israel also nichts. Wer die Spielregeln des Nahen Ostens kennt, weiß, dass nach einer Attacke die nächste, noch härtere Gegenattacke meist nur eine Frage kurzer Zeit ist.