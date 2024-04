Wie Irans Großangriff gegen Israel so erfolgreich gestoppt werden konnte

Alle Augen richten sich auf Israel. Wird die Regierung in Jerusalem auf den beispiellosen Angriff des Iran reagieren – und wenn ja, wie? Israels Kriegskabinett trat am Montagnachmittag zusammen, zum zweiten Mal, seit der Mullah-Staat Samstagnacht rund 350 Drohnen, ballistische Raketen und Marschflugkörper in Richtung Israel abgefeuert hatte.

Doch schon Stunden vor Israels Beratungen waren aus der westlichen Welt eindringliche Appelle eingelangt: Bitte kein Vergeltungsschlag auf den iranischen Angriff! Ein solcher könnte die höchst gefährliche Spirale der Eskalation weiter in Richtung großen Nahostkrieg drehen.