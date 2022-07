Israel-Besuch: Ballistische Raketenabwehr für Österreich "ein Thema"

Es gibt im Nationalen Sicherheitsrat einen einstimmigen Beschluss, das Budget zu erhöhen. Wann das so weit ist, und wie hoch das Budget werden soll, ist noch unklar. Allerdings machte der Bundeskanzler deutlich, dass sich zumindest im Bereich der Drohnenabwehr – hergestellt in Israel -etwas tun dürfte: „Es sollen Goverment to Government-Geschäfte werden, um Korruptionsvorwürfe auszuschließen. Jetzt muss geprüft werden, welche Systeme für Österreich geeignet sind“, sagte er.

Nehammer ließ auch im Bereich der ballistischen Raketenabwehr aufhorchen: „Sie sehen, dass eine ballistische Rakete jetzt in viel näherer Entfernung abgefeuert wird, als noch vor Jahrzehnten. Eine Rakete, die in der Nähe Lembergs abgefeuert wird, eine falsche Flugbahn erreicht, ist eine Bedrohung für die Slowakei wie unter Umständen für Österreich. Und wenn Sie an die Drohne denken, die in Kroatien abgestürzt ist, sehen Sie wie schnell das Realität werden kann.“