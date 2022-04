Ein „Eiserner Dom“ für Österreich?

Warum? Die Zwillingskanonen müssten eine Rakete sprichwörtlich auf den letzten Metern direkt treffen – selbst bei leistungsstarken Radarsystemen ein schwieriges Unterfangen. Ähnliches gilt für Marschflugkörper. Im Unterschied zu ballistischen Raketen, die vom Prinzip her wie Kanonenkugeln auf einer berechenbaren Kurve ins Ziel fliegen, sind Marschflugkörper "klüger“: Sie manövrieren selbstständig in niedriger Höhe und suchen so ins Ziel.

Was also tun? Brigadier Kraft will der Politik keine klugen Ratschläge geben. Eines steht für den General aber außer Frage: "Einen eigenen Raketenschild zu entwickeln, wäre für Österreich eine vermutlich zu große Aufgabe.“

Man kann sich die Sache so vorstellen: Für jede Distanz – von kleinen Drohnen, die nur wenige Kilometer weit fliegen, bis hin zu Langstreckenraketen, die zum Teil im Weltall unterwegs sind – müsste man spezifische Abwehrsysteme beschaffen, die am Ende zusammenpassen. Für ein kleines Land wie Österreich ist das budgetär kaum darstellbar. Denk- und machbar wäre ein Raketenabwehrschild im europäischen Verbund, bei dem bewährte Systeme wie die "Patriot“-Rakete zum Zug kommen könnten.