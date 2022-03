Wie die Grünen das Bundesheer aufrüsten wollen

Modell „6 plus 3“

Stögmüller und die Grünen reden einem Auf- und Ausbau der Miliz das Wort. Zur Erklärung: Der Miliz-Gedanke meint, dass männliche Staatsbürger immer wieder zu Miliz-Übungen eingezogen werden, damit sie auch Jahre nach der Grundausbildung wissen, wie die Waffen zu bedienen sind.

Zuletzt wurden die Miliz-Übungen weitgehend ausgesetzt. Ein Grund dafür: Es fehlte Geld für Entlohnung und Ausbildung (Munition, Treibstoff für Transport, etc.) der Übenden. Die Grünen wollen künftig das Miliz-System forcieren, indem das Modell „6 plus 3“ (6 Monate Grundwehrdienst plus 3 Monate Übungen) attraktiviert wird.

Was noch?

Stögmüller stellt außer Frage, dass Österreich flächendeckend und in verschiedenste Waffensystem investieren muss, um militärisch die erwähnte „Abhaltewirkung“ zu erzeugen. "Das Bundesheer hat derzeit beispielsweise keine funktionierende Panzerabwehr“, sagt Stögmüller.