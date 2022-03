Vier Milliarden Euro: Wo das Bundesheer aufrüsten wird

Was kann, was soll mit diesem Geld geschehen? Woran hapert es in der Armee? Die schlechte Nachricht lautet: an allem. „Es gibt im Bundesheer keinen Bereich, in dem kein Modernisierungsbedarf besteht“, sagt Österreichs ranghöchster Soldat, Generalstabschef Robert Brieger.

Russlands Angriffskrieg zeigt eindrücklich: Kriege werden weiterhin auch „konventionell“, also mit Flugzeugen, Panzern und Soldaten bestritten. „Der Krieg in der Ukraine führt uns vor Augen, dass beispielsweise die Bedrohung aus der Luft eine reale ist. Deshalb brauchen wir eine funktionierende Drohnen- und Fliegerabwehr – die wir nicht haben“, sagt Günter Höfler. Der Generalleutnant war Kommandant des Streitkräfteführungskommandos und bis 2017 Leiter der Militärvertretung in Brüssel.