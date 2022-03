Paukenschlag: Tanner will 1,5 Prozent des BIP für das Bundesheer

Paukenschlag in der Landesverteidigung: 1,5 Prozent des BIP sollen nach Vorstellung der Verteidigungsministerin künftig ins Budget des Verteidigungsministeriums fließen – das wäre eine massive Erhöhung der Ausgaben, die 2021 noch bei 0,661 Prozent des Bruttoinlandsproduktes lagen. Etwa sechs Milliarden Euro würde das Budget dann jährlich betragen.

Wie der KURIER erfuhr, lud Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) die Wehrsprecher der Parlamentspartien am Donnerstag zu einem Geheimtreffen, um gemeinsam ein sogenanntes „Neutralitätspaket“ zu schnüren. Mit den neuen Mitteln soll in moderne Waffensysteme wie Luftabwehr und gepanzerte Fahrzeuge investiert werden – eine Zwei-Flotten-Lösung in puncto aktive Luftraumüberwachung wäre damit etwa denkbar. Ziel soll es außerdem sein, dieses Neutralitätspaket in der Verfassung zu verankern. „Moderne Bedrohungsszenarien brauchen moderne und robuste Antworten. Nur so kann sich Europa verteidigen und nur so können wir unsere Neutralität schützen“, soll Tanner beim Treffen gesagt haben.

Abgewickelt werden sollen die Investitionen über einen Investitionsfonds, der aus den aufgestockten Budgetmitteln bis 2027 ein Investitionsvolumen von ca. zehn Milliarden Euro bereitstellen soll. Damit soll ein kontinuierlicher Anstieg gewährleistet werden und mit 2027 ein langfristiges Budget von 1,5 Prozent des BIP erreicht sein.