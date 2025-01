Was passiert mit den inhaftierten IS-Kämpfern in Syrien?

Eine ähnliche Ungewissheit gilt für die IS-Gefängnisse in den kurdisch kontrollierten Gebieten im Nordosten Syriens, in denen rund 10.000 Kämpfer des "Islamischen Staates" (IS) und mehr als vier Mal so viele Frauen und Kinder festsitzen. Der jüngste Anschlag eines IS-Anhängers in New Orleans lenkte die Aufmerksamkeit wieder auf die "tickenden Zeitbomben", wie Experten die Gefängnisse nennen.

Die politische Zukunft Syriens ist nach wie vor unklar . Laut Übergangsregierung könnte es bis zur neuen Verfassung drei Jahre, bis zu Wahlen ein weiteres Jahr dauern. Zuletzt haben die neuen Machthaber eine Angehörige der Minderheit der Drusen zur Gouverneurin der südsyrischen Provinz Sweidah ernannt – es ist das erste Mal, dass eine Frau dieses Amt innehat. Gleichzeitig gab es Diskussionen über Lehrpläne und Schulbücher, in denen die Rolle des Islams verankert und dafür Inhalte wie die "Ursprünge und die Evolution des Lebens" gestrichen werden sollten. Die Änderungen lösten Empörung in den sozialen Medien aus, das neue Bildungsministerium zog sie daraufhin zumindest teilweise zurück. Hoffnung auf ein progressives Verhalten der Übergangsregierung bereiten vielen die anhaltenden Proteste der Zivilgesellschaft in Damaskus, die Minderheitenrechte und die Partizipation von Frauen einfordern.

Die HTS will nach eigenen Angaben eine Auflösung aller bewaffneten Gruppen in Syrien; eine Einigung mit den Kurden gibt es noch nicht.

Die Türkei, Unterstützerin und Nutznießerin der HTS, hegt hinter ihrer Forderung und dem Angebot, bei der Kontrolle der Gefängnisse "zu helfen", auch eigene Interessen : die Autonomie der Kurden in der Region schwächen. Ankara sieht die kurdisch dominierten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) als Ableger der Terrororganisation PKK und fordert schon lange eine 30 Kilometer breite "Pufferzone" in der kurdischen Region. Seit dem Sturz Assads haben die Angriffe der Türkei und der von Ankara unterstützten Rebellengruppen zugenommen. Kurdische Kräfte warnen davor, dass der Druck auf die SDF zunehme, dass Anti-Terror-Kämpfer und Gefängniswärter für diesen Kampf abgezogen werden müssten, und das Risiko eines Wiedererstarkens des IS steige.

US-Kräfte patrouillieren am 30. Dezember 2024 in der nordöstlichen syrischen Stadt Hasakeh in der gleichnamigen Provinz, die größtenteils von den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert wird.

Alles steht und fällt mit Trump

Ob dieser Plan aufgeht, hängt auch vom designierten US-Präsidenten Donald Trump ab: Die Autonomie der Kurden steht und fällt mit den rund 900 US-Soldaten in Syrien, die sie im Kampf gegen den IS unterstützten. Trump wollte schon in seiner ersten Amtszeit den vollständigen US-Abzug aus Syrien. Das Wall Street Journal zitiert in der Frage Mike Waltz, der Trumps Sicherheitsberater werden soll. Dieser sagte gegenüber Fox News, dass sich Trump der Bedrohung durch den IS in Syrien "klar bewusst" sei.

Die USA haben seit Machtübernahme der HTS Angriffe auf Gebiete der syrischen Wüste, in denen der IS nie weg war, allerdings verstärkt. Auch Frankreich griff Ende Dezember IS-Gebiete in Syrien an.