IS in Afghanistan: Gemeinsamer Feind von USA und Taliban

Taliban versus IS

Bei den Explosionen vor dem Flughafen von Kabul sollen unter den Toten mindestens 28 Taliban-Mitglieder sein. Die Terrormiliz IS ist auch für die Taliban ein gefährlicher Gegner.

Obwohl es sich sowohl beim IS als auch bei den Taliban um sunnitische Extremisten handelt, bestehen zwischen beiden Gruppen Differenzen in religiösen und strategischen Fragen. In Erklärungen des IS wurden die Taliban als "Abtrünnige" bezeichnet. Beide Gruppen führten auch blutige Kämpfe gegeneinander, aus denen die Taliban weitgehend als Sieger hervorgingen.

Der IS übte auch scharfe Kritik an dem im Februar 2020 geschlossenen Abkommen der Taliban mit den USA, in dem Washington einen vollständigen Truppenabzug aus Afghanistan zusicherte. Die Taliban hätten damit die Ziele des Jihad verraten, erklärte der IS. Nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul erhielten sie Glückwünsche von verschiedenen dschihadistischen Gruppen, nicht aber vom IS, der ankündigte, seinen Kampf fortzusetzen.