Nach Kritik: FIFA will Sportlerinnen aus Afghanistan evakuieren

Die ehemaligen afghanischen Nationalspielerinnen Shabnam Ruhin, Mina Ahmadi und Mariam Gitti Ruhin, die in Deutschland leben, übten dennoch Kritik am Weltverband und forderten Hilfe ein: "Wir sind von der FIFA sehr enttäuscht, die Hilfeschreie sind da und die hört man auch - die sind laut. Aber die FIFA ist immer ein Stück zu spät", sagte Mariam Gitti Ruhin dem TV-Sender Sky Sport.

"Keine Chance für Frauenfußball"

Vor einigen Tagen hatte Australien mithilfe der internationalen Spielergewerkschaft FIFPRO bereits mehr als 50 afghanische Athletinnen sowie Personal und Familienangehörige evakuiert. "Unsere Hoffnung ist, dass die Mädels, denen es gelungen ist zu fliehen, nicht alleine gelassen werden und dass die FIFA ihnen Hilfe gibt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die Mädels nicht das Gefühl haben, das war es mit der Nationalmannschaft. Wir haben unsere Träume in Afghanistan gelassen und jetzt wissen wir nicht wohin mit uns", meinte Ahmadi.

Der Frauenfußball in Afghanistan werde laut Shabnam Ruhin nach der Machtübernahme der Taliban keine Chance mehr haben. "In der Idealvorstellung der Taliban besteht kein Frauensport, geschweige denn Frauenfußball. Das ist tatsächlich eine Sache, die komplett zerstört wurde und in naher Zukunft nicht mehr aufgebaut werden kann", sagte sie.