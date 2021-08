Afghanische Sportlerinnen und ihr Kampf gegen die Unterdrücker

Zwei weitere Sportlerinnen aus Afghanistan, die in Tokio angetreten sind, machten dies unter der Flagge des Flüchtlingsteams. Die Radsportlerin Masomah Ali Zada floh mit ihrer Familie vor fünf Jahren nach Frankreich, wo sie Asyl beantragte. Radsportlerin Ali Zada sagte in Tokio der BBC: „Ich repräsentiere 82 Millionen Flüchtlinge und alle Frauen in Afghanistan und anderen Ländern, wo Menschen denken, dass Frauen nicht Rad fahren sollten.“

Die Familie von Nigara Shaheen floh aus Jalalabad nach Pakistan, als sie sechs Monate alt war. Die 28-Jährige trat bei Olympia 2021 im Judo an. Sie studiert Wirtschaft in Russland, in Jekaterinburg. In Tokio sagte sie im Interview mit Al Jazeera: „Mein Antreten hier soll allen jungen Mädchen in Afghanistan Hoffnung geben.“

Keine Zeit für Erholung

Ihre Vorgängerin als Sportlerin und Judoka Friba Rezayee sagte einmal: „Sport kann soziale Veränderungen vorantreiben und die Gesellschaft verändern.“ Vor allem in einem Kriegsland wie Afghanistan. „Unser Land litt unter der sowjetischen Besatzung in den frühen 1980er-Jahren, danach unter den Kämpfen zwischen den Sowjets und den Mudschahedin. Dann gab es Bürgerkrieg bis in die 90er-Jahre, der in die Herrschaft der Taliban überging. Wir hatte keine Zeit, uns zu erholen, zu atmen.“

In dieser Situation ist Afghanistan derzeit wieder. An Frauensport ist nicht zu denken. Die Amerikanerin Kelly Lindsey ist technische Leiterin im Fußballverband Marokkos und war bis 2020 Teamchefin der afghanischen Frauen-Nationalmannschaft.