Flucht aus Kabul: Fußball-Nationalspieler starb bei Sturz von Flugzeug

Ein afghanischer Fußball-Nationalspieler ist am Montag beim Sturz von einem Flugzeug auf dem Flughafen "Hamid Karzai" in Kabul ums Leben gekommen. Das berichtet die afghanische Nachrichtenagentur Ariana am Donnerstag. Der 19-jährige Zaki Anwari fiel Berichten zufolge aus der US-Militärmaschine Boeing C-17, als er versuchte aus der afghanischen Hauptstadt zu fliehen. Seit der Machtübernahme durch die Taliban am Sonntag flüchten zahlreiche Menschen vor den radikalen Islamisten.

Die Generaldirektion für Sport bestätigte, dass es sich bei der Leiche um den Nachwuchsnationalspieler Anwari handelt.