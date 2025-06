Phase Rot wäre die Eskalation zu einer echten physischen Blockade . Iranische Schnellboote könnten Schiffe stoppen, entern oder festsetzen – wie bereits 2019 geschehen. Militärische Drohungen im Luftraum und gezielte Warnungen an gegnerische Marineeinheiten würden zunehmen. Der Schiffsverkehr würde durch willkürliche Anhaltungen so stark behindert, dass Chaos entstünde.

Spätestens in dieser Phase würde man mit dem Begleitschutz von Handelsschiffen beginnen – ähnlich der „Operation Earnest Will“ im Iran-Irak-Krieg . „Man könnte beginnen, den Luftraum über der Straße zu sperren – mit zwei Trägergruppen durchaus machbar“, sagt Sandtner. Erste Luft-Luft- oder See-See-Zwischenfälle wären in dieser Stufe nicht ausgeschlossen. Die Ausbringung einzelner Minen ist vorstellbar , da es schwer ist, dem Iran deren Ausbringung nachzuweisen.

Doch dazu müsste der Iran, so Sandtner, zumindest punktuell die See- und Lufthoheit über das Gebiet erlangen. „Das ist technisch kaum machbar und international kaum duldbar.“ Schon die Phase Gelb könnte einen Gegenschlag internationaler Kräfte auslösen. „Denn um verminte Korridore zu räumen, muss man sich in Reichweite iranischer Waffen begeben – ein deutlich anderes Engagement als das Abwerfen von Bomben auf Nuklearanlagen“, so der Brigadier.

Ein Schuss ins eigene Knie

Was gegen eine Eskalation spricht? „Dass die Straße von Hormus der einzige echte strategische Hebel Teherans ist“, erklärt Sandtner. Genau deshalb dürfte das Regime ihn nur mit äußerster Vorsicht einsetzen – auch wegen der engen wirtschaftlichen Bindung an China. Eine echte Sperrung würde nicht nur Teheran, sondern vor allem Peking und Neu-Delhi hart treffen. Der Löwenanteil des Flüssiggases und des Öls geht nach China und Indien. „Und diese Staaten zu vergrämen - das könnte sich das Regime in seiner jetzigen wirtschaftlichen Lage gar nicht leisten.“