Seit dem massiven Luftschlag der USA gegen den Iran ist die Lage im Nahen Osten ernster als sonst - so ernst, dass Kanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) für Mittwochnachmittag den Nationalen Sicherheitsrat im Parlament einberufen haben.

Was die heimische Regierungsspitze fordert, ist aber schon heute klar: "Alle Seiten", also im speziellen das Regime in Teheran, müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren. Außerdem dürfe es keine nukleare Bewaffnung des iranischen Regimes geben, "und das Völkerrecht ist zu achten".