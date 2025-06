Dem legendären Streit mit Staatschef Wolodimir Selenskij folgte eine zwischenzeitliche Einstellung der US-Militärhilfe. Zuletzt leitete das Pentagon 20.000 eigentlich für Kiew bestimmte Anti-Drohnen-Raketen kurzerhand in den Nahen Osten um.

Kremlchef Putin kann in der Ukraine jetzt noch ungenierter agieren

Noch am vergangenen Freitag versuchten die Außenminister Deutschlands, Johann Wadephul, Frankreichs, Jean-Noël Barrot, und Großbritanniens, David Lammy, sowie die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas den iranischen Chefdiplomaten Abbas Araghtschi zum Einlenken beim Atomprogramm zu bringen.

Ein europäisches Diplomaten-Quartett startete am vergangenen Freitag noch einen Vermittlungsversuch

Zwar brachte das Treffen in Genf keinen nennenswerten Durchbruch, aber immerhin war man im Gespräch. Die Hoffnung bestand, dass man ein neues Abkommen auf den Weg bringen könnte, wie jenes, dass unter maßgeblicher Beteiligung der Europäer unter dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama 2015 in Wien besiegelt worden war.

Just zwei Tage vor neuerlichen iranisch-amerikanischen Verhandlungen auf Initiative des Oman schuf Israel mit seinen ersten Luftschlägen am Freitag, dem 13. Juni, Tatsachen. Die Gespräche platzten. Nach den US-Attacken vom Wochenende stehen wohl auch andere Vermittler-Nationen, allen voran Katar und die Türkei , zumindest derzeit auf verlorenem Posten.

Verlierer Nummer 5: Das Völkerrecht

Bereits der Angriff Israels auf den Iran war, da sind sich meisten Experten einig, durch die international verbindlichen Satzungen nicht gedeckt. Den das Völkerrecht rechtfertigt einen Präventivschlag nur dann, wenn ein Erstangriff eines anderen Landes unmittelbar bevorsteht. Nuklearwissenschaftler und Militäranalysten gehen aber nicht davon aus, dass das Regime in Teheran so nahe am Bau einer Atombombe gewesen sei.