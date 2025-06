USA greifen Iran an: Kommt jetzt der ganz große Krieg?

Das hat er jedenfalls im Wahlkampf immer wieder behauptet und das ist auch ein Grund dafür, warum er gewählt wurde. Mit den Angriffen auf den Iran ist er nicht nur ein großes Sicherheitsrisiko eingegangen, sondern dürfte auch innenpolitisch an Rückhalt verlieren.

In seiner MAGA-Machtbasis waren viele klar dagegen, sich in den Krieg einzumischen. Die schlechten Erinnerungen an die Einsätze der US Army in Afghanistan und dem Irak, bei denen Tausende Soldaten gestorben sind und die ganze Generationen langfristig traumatisiert haben, sind auch in den Köpfen der Bevölkerung nach wie vor präsent.

Sollte der Iran von den Attacken tatsächlich so sehr eingeschüchtert sein, dass er einlenkt und bezüglich seines Programms große Zugeständnisse machen, wäre das umgekehrt natürlich ein Riesenerfolg für Trump. Und einen solchen braucht bzw. will er – hat er es doch schon nicht geschafft, den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden zu beenden, wie er es im Wahlkampf versprochen hatte.

Trumps selbstgezeichnetes Image als der taffe Mann, der weltpolitisch mit harter Hand durchgreift und mit seinen eigenen radikalen Regeln statt mit Diplomatie, wie man sie bisher kannte, das aus seiner Sicht Beste für die Amerikaner herausholt, bröckelte. Die Proteste im eigenen Land gegen ihn und seine strengen Einwanderungsbehörden setzten ihn vermutlich zusätzlich unter Druck.