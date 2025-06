Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) appelliert an Israel, der Diplomatie in der Iran-Krise eine Chance zu geben. Sie bietet Wien als Verhandlungsort an und warnt vor Chaos nach einem Sturz des repressiven Regimes in Teheran. In einem Interview mit der "Presse am Sonntag" sagte sie: "Israel geht ein hohes Risiko ein. Auf dem Spiel steht die Stabilität in der gesamten Region."

Sie appelliere weiter, der Diplomatie den Weg zu ebnen. "Das habe ich in einem Telefonat auch dem israelischen Außenminister gesagt", so Meinl-Reisinger. "Wir alle, auch in Österreich und in Europa, haben Interesse daran, dass der Iran keine Atombombe hat und die Finanzierung von Terrorgruppen einstellt. Es steht auf Messers Schneide, ob die USA militärisch einsteigen in diesen Krieg. Ich hoffe, es kommt nicht dazu."

Einen für kommende Woche geplanten Besuch in Israel will die Außenministerin verschieben. "Ich habe meinem israelischen Amtskollegen mitgeteilt, dass ich die Reise verschieben möchte. Ich werde aber dennoch in die Region fliegen, nach Zypern und nach Ägypten." In Israel hätte sie ihren Amtskollegen Gideon Saar getroffen.