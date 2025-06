Welche Rolle Österreich bei Trumps Iran-Bombardement spielte

Benjamin Weinthal aus Jerusalem

Tut er es oder tut er es nicht? Lange hatte sich US-Präsident Donald Trump bedeckt gehalten, ob er seinem Freund, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, in dessen Krieg gegen den Iran zur Seite springen würde. In der Nacht auf Sonntag war es dann so weit: Das US-Militär griff drei iranische Atomanlagen mit bunkerbrechenden Bomben an.

Inwieweit die Operation „Mitternachtshammer“ das iranische Atomprogramm zerstört oder zurückgeworfen hat, ist umstritten. Ebenso ist unklar, was den US-Präsidenten letztlich zum Eingreifen bewogen hat. Für seine Entscheidung dürften jedoch auch Informationen aus Österreich eine Rolle gespielt haben: So sorgte weniger als zwei Wochen vor den US-Bombardements der Jahresbericht der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in der Trump-Regierung für Aufsehen.