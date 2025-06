Schon am Sonntagmorgen wurden erste Risse in der Regierungsdarstellung deutlich. Verteidigungsminister Pete Hegseth , ein ehemaliger Fernseh-Moderator, äußerte sich begeistert zu Trumps angeblichem Erfolg - das iranische Nuklearprogramm sei „umgehauen“ worden.

Zumal nicht ausgeschlossen werden könne, dass der Iran als Vorsichtsmaßnahme hoch angereichertes Uran in der Größenordnung von cirka 440 kg vor den US-Angriffen an einen sicheren Dritt-Ort gebracht hat. An diesem Punkt ist die Trump-Argumentation besonders verwundbar: Vize-Präsident Vance räumte ein, dass die USA derzeit nicht wüssten, wo sich der „Rohstoff” für eine Atombombe befindet.

Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergie-Behörde in Wien, schüttete bei seiner Live-Schalte in die Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates weiter Wasser in Trumps Wein. Es gebe offenkundig schwere Schäden an den drei Atom-Standorten, sagte er. Aber ohne Inspektoren am Boden könne heute „niemand” belastbar sagen, wie sehr das Atomprogramm beeinträchtigt ist.

Am Ende rückte Donald Trump am Sonntagabend von seiner ersten apodiktischen Erfolgsmeldung ab, ging quasi zu sich selbst auf Distanz: „Der Schaden (an den iranischen Atomanlagen - d. Red.) wird als monumental bezeichnet”, sagte der Präsident fast kleinlaut.