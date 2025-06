Bohrlärm hallt aus einem alten Häuserblock am Hang, auf der Straße in diesem Viertel der israelischen Stadt Haifa riecht es nach Staub und Zement. Trotz Krieges wird gearbeitet – Rohre müssen verlegt, Stromleitungen ersetzt werden.

Sully, 36, steht vor dem Gebäude, in dem er und seine Kollegen gerade eine Wohnung renovieren. „Vor ein paar Tagen ging direkt vor Arbeitsbeginn der Raketenalarm los“, erzählt er.

„Und am Nachmittag, kaum war ich zu Hause, der nächste. Wenn du dich den ganzen Tag körperlich verausgabst und dann noch mental so eine Last tragen musst, bist du schnell am Limit.“