Im Mai 1960 gelang dem israelischen Geheimdienst Mossad einer der spektakulärsten Coups seiner Geschichte: die Festnahme von Adolf Eichmann, einem der Hauptorganisatoren der nationalsozialistischen Judenvernichtung.

Nach Jahren auf der Flucht lebte Eichmann unter falschem Namen in Buenos Aires, Argentinien. Dort entdeckten ihn Mossad-Agenten nach einem Hinweis eines Holocaust-Überlebenden. Am Abend des 11. Mai 1960 schlugen die Agenten zu: Als Eichmann aus dem Bus stieg, wurde er überwältigt und in ein sicheres Versteck gebracht.

Unter Betäubung und mit falschen Papieren schmuggelten ihn die Israelis an Bord einer El-Al-Maschine nach Tel Aviv. Dort wurde er nach einem Prozess hingerichtet.