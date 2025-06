Straße von Hormus: Irans Kamikaze-Drohung nach dem US-Bombenangriff

Sie ist schmal – etwa 50 Kilometer an der engsten Stelle – und doch global von immenser Bedeutung: Täglich passieren hier 3,18 Milliarden Liter Öl . Und 20 Prozent des weltweiten Flüssiggasverbrauchs . Wer die Straße von Hormus kontrolliert oder sie auch nur bedroht, kontrolliert die Energiepreise in Europa und Asien. Und das weiß auch Teheran.

Nervöse Märkte

Seit Beginn der israelischen Operation „Rising Lion“ häufen sich in den iranischen Staatsmedien die Meldungen, wonach der Iran eine Atombombe auf wirtschaftlicher Ebene zünden könnte – und die Straße von Hormus schließt. Nach dem Bombardement durch die USA wird das erneut zum Thema.

Dass diese Drohung ernst genommen wird, zeigt schon zuletzt der Blick auf die Märkte. Binnen weniger Tage schnellten die Ölpreise um 15 Prozent nach oben – und das, obwohl noch kein einziger Tanker gestoppt wurde. Der Preisanstieg zieht allerdings nicht mehr so stark an: „Der Markt ist beruhigt durch die Tatsache, dass es zwar Angriffe auf die Energieinfrastruktur gegeben hat, diese jedoch auf die heimischen Energiesysteme beider Länder beschränkt waren“, zitiert die Financial Times Homayoun Falakshahi, den Leiter des Bereichs Rohöl bei dem Energieanalyseunternehmen Kpler.