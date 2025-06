Das gesamte Ausmaß des israelischen Angriffs wird wohl erst in einigen Tagen ersichtlich sein – gleichzeitig sprechen israelische Offizielle davon, dass die Operation noch nicht beendet sei. Eine Operation, die in puncto Präzision und Planung vieles in den Schatten stellt, was man bisher für möglich gehalten hatte.

Der israelische Sender Kan News berichtet von einer groß angelegten Mossad-Aktion, die den massiven Angriff erst ermöglicht haben soll.

© Kurier

So hätten Mossad-Agenten große Mengen an Spezialwaffen in den Iran geschmuggelt, in Stellung gebracht und zum Zeitpunkt des Angriffs eingesetzt. Folglich sollen etwa Waffensysteme, die heimlich in der Nähe iranischer Flugabwehrraketenstellungen stationiert worden waren, diese knapp vor dem Angriff zerstört haben.

Zudem hätten Mossad-Teams Drohnenbasen errichtet, die iranische Raketenwerfer zerstört haben sollen, um einen iranischen Gegenschlag abzuschwächen. Eine Taktik, die auch die Ukraine bei ihrer „Operation Spinnennetz“ angewandt hatte. Massiver Angriff auf Teheran Während der Mossad am Boden die iranische Flugabwehr sabotierte, stiegen mehr als 200 Kampfflugzeuge auf, feuerte Israel zahlreiche Raketen ab, die zunächst iranische Radaranlagen und iranische Kampfflugzeuge vernichteten.

© APA/AFP/SEPAH NEWS/-

Auf die Neutralisierung der iranischen Luftverteidigung folgen massive Wellen mit Langstreckenraketen und Fliegerbomben auf Teheran. Unter anderem wurde das Hauptquartier der iranischen Revolutionsgarden getroffen. Noch nie hatte der Iran so viele hochrangige Militärs gleichzeitig verloren wie jetzt. Doch auch Wohnungen wichtiger Wissenschafter wurden gezielt bombardiert. Israel muss über ein breites Netz an iranischen Informanten verfügen, um so genau zu wissen, wo sich wer wann aufhielt.

Wie bereits im Sommer vergangenen Jahres: Mit der Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in Teheran am 31. Juli 2024, gelang Israel ein massiver Schlag gegen seinen Feind. Kurz nachdem Haniyeh Irans Präsidenten Massud Peseschkian zur Angelobung gratuliert hatte, schlug eine Rakete in der Residenz des Hamas-Chefs ein. Vielzahl an Attentaten Das war nicht das erste Mal, dass Israel seine Feinde in Teheran tötet: Im Mai 2022 etwa erschossen Unbekannte Sajad Chodai, den Oberst der Revolutionsgarden, auf offener Straße, flohen auf Motorrädern – und wurden nicht gefasst. Man vermutet, dass Israel dahintersteckt. Im selben Monat erkrankten zwei iranische Wissenschafter plötzlich und starben innerhalb weniger Tage; der Iran behauptete, dass israelische Agenten ihr Essen vergiftet hätten.

© Kurier