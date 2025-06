Greift Israel bald den Iran an? Was darauf hindeutet

Solidarität abgekühlt

Etwa um 2 Uhr nachts Ortszeit startete Israel am 26. Oktober drei Angriffswellen, an denen über 100 Flugzeuge – darunter F‑35-Langstreckenbomber, Aufklärer und Tankflugzeuge – beteiligt waren. Damals waren Verbündete vorab informiert. Noch bleibt fraglich, ob Trump einen Alleingang Israels goutiert. Und dieser würde Risiken bergen. Wie etwa mangelnde Versorgung durch die USA mit Geheimdienstinformationen und im Falle eines iranischen Vergeltungsschlags mangelnde Munitionsversorgung seitens der USA. Die internationale Solidarität mit Israel ist in den vergangenen Monaten deutlich abgekühlt, vor allem vonseiten europäischer Staaten, die in der Region in der Lage wären, etwa iranische Drohnen abzufangen.