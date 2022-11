Ärzte an Schallenberg: "Sie verhandeln mit Terroristen"

Des Weiteren werden Krankenwagen für den Transport von verhafteten Personen missbraucht, es werde aus Rettungsautos sogar auf die Demonstranten geschossen, berichtet der ÖIAG. Außerdem gebe es etliche gefälschte medizinische Gutachten über die Todesursache getöteter Menschen. Man müsse bei den offiziellen Angaben also von einer viel höheren Dunkelziffer ausgehen.

„Mindestens 100 Menschen sind im Gefängnis gestorben, weil sie keine Medikamente bekommen haben“, zählt der Strahlenmediziner Prof. Siroos Mirzaei bei der Kundgebung vor dem Außenministerium weiter auf. Die Ärzte fordern keine Hilfe für die Menschen im Iran. „Das schaffen sie selbst. Aber Sie unterstützen diese Regierung, wenn sie mit ihnen einen Atomdeal machen wollen“, sagt Mirzaei in Richtung Außenminister Alexander Schallenberg, der sich dieser Tage mit einer iranischen Delegation an den Verhandlungstisch setzt. „Die Milliarden, die aus diesem Deal gewonnen werden, fließen wieder in Waffen in Krisengebieten wie dem Irak, Syrien oder gegen die eigene Bevölkerung.“

Kritik gab es auch für die EU: "Kanada hat bereits die Pastaran (die Sittenwächter der Islamischen Republik, Anm.) auf die Terrorlsite gesetzt, doch die EU prüft noch", holt Mirzaei aus. "Was ist denn die Definition von Terroristen? Sie schießen mit scharfen Waffen auf die eigene Bevölkerung."