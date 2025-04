B-2A-Bomber: Das ist Trumps gefährlichste Drohung an den Iran

Offiziell ist keine iranische Rakete bekannt, die über die notwendige Reichweite von zumindest 4.000 Kilometern verfügt. Tausende ballistische Raketen sollen sich in der Hand der Islamischen Republik befinden. Zum Teil basieren sie auf Technologien aus Nordkorea , zum Teil wurden sie vom Iran selbst entwickelt.

Wie etwa die Kheibar Shekan – eine ballistische Mittelstreckenrakete mit einer Reichweite von bis zu 1.400 Kilometern . Auf nordkoreanischer Technologie basiert etwa die Shabab-3 mit einer Reichweite von bis zu 2.000 Kilometern . In puncto Raketenangriffe dürfte wohl eher den US-Basen in Nahost Gefahr drohen, sollte es zu einer Eskalation kommen.

Ein solcher Drohnenangriff würde wohl keinen Schaden anrichten, da er rasch erkannt und abgefangen würde. Dennoch könnte das die Situation merklich eskalieren. Anders verhielte es sich in Bahrain, wo bis zu 8.500 US-Soldaten auf Militärstützpunkten stationiert sind. Von einem solchen Szenario ist der Nahe Ostern derzeit noch weit entfernt, doch sowohl Trump als auch Irans Führer Ali Khamenei schärfen ihre Rhetorik nach.

Diego Garcia könnte dennoch in der Reichweite der Islamischen Republik liegen: Die Drohne Shahed-136B sei eine verbesserte Version der Shahed-136 , die seit 2022 von Russland in der Ukraine eingesetzt wird. Einigen Berichten zufolge soll sie über eine Reichweite von mehr als 4.000 Kilometern verfügen.

Trump hat Anfang des Monats einen Brief an den Obersten Führer des Irans geschickt, in dem er den Iran zu Neuverhandlungen bezüglich des Atomdeals auffordert und davor warnt, dass eine militärische Intervention „schreckliche Folgen“ hätte.